Tribünlerden ‘Forvet’ tezahüratı
Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında "Forvet istiyoruz" tezahüratlarında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında "Forvet istiyoruz" tezahüratlarında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Boluspor 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılılar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdüler. Taraftarlar, ayrıca takıma yapılmayan "Forvet" transferi için sloganlarda da bulundu.
Kaynak: İHA
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