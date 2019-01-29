Tribünlerden ‘Forvet’ tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında "Forvet istiyoruz" tezahüratlarında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Boluspor 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılılar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdüler. Taraftarlar, ayrıca takıma yapılmayan "Forvet" transferi için sloganlarda da bulundu.

Kaynak: İHA