Triko Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Triko Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Triko Paketleme İşçisi ne iş yapar, Triko Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Triko Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Triko Paketleme İşçisi Tanımı;

Sipariş doğrultusunda örme, birleştirme, yıkama, el işi, ütü ve kalite kontrol aşamalarından geçen triko ürünlerinin, piyasada uygulanan şekil dahilinde katlanarak, paketlenmesi işini yapan kişidir.

Triko Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Triko Paketleme İşçisi Maaşları

Triko Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Triko Paketleme İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Triko Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Triko Paketleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Triko Paketleme İşçisi Ne İş Yapar?

Triko Paketleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketlenecek ürünleri teslim almak,

b) Ürünü paketleme masası üzerine yerleştirmek,

c) Paketleme masası üzerine yerleştirilen ürünün düzgün katlanabilmesi amacıyla içerisine kalın karton/mukavva kalıp yerleştirmek,

d) Ürünün paket içerisinde hareket ederek kat yerlerinin ve ütüsünün bozulmasını engellemek amacıyla triko içerisine kağıt yerleştirmek,

e) Sektörde (triko) belirlenen yerleşmiş standart katlama şekline uygun olarak ürünü katlamak,

f) Katlama işlemi gerçekleştirilen ürünü ölçüsüne uygun olarak hazırlanan poşet içerisine yerleştirmek,

g) Ürünün poşet içerisine yerleştirilmesini müteakip karton kalıbı çıkartmak,

h) Ürünün üzerine firmanın kartını ve barkodunu takmak,

i) Poşetin ağzını kapatmak,

j) Poşetler içerisindeki ürünleri renk ve bedenlerine göre ayırarak kolilere yerleştirmek,

k) Kolilerde yer alan ürünlerin rengine ve bedenine göre kolilerin listesini hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Triko Paketleme İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Triko Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Triko Paketleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 8152.16 olarak belirlenmiştir



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