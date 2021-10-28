Trikosefal ne demek, TDK'ya göre Trikosefal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trikosefal ne demek? Trikosefal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trikosefal kelimesi. Peki trikosefal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trikosefal nedir, trikosefal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRİKOSEFAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trikosefal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Trikosefal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trikosefal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırbaç kurdu

