Trimror Selimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trimror Selimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trimror Selimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trimror Selimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trimror Selimi 6 Eylül 2000 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trimror Selimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Trimror Selimi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Trimror Selimi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Trimror Selimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trimror Selimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trimror Selimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trimror Selimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

1 Şubat 2020 yılında KF Ulpiana

31 Temmuz 2020 yılında FC Prishtina

1 Ağustos 2020 yılında KF Ulpiana

18 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

Trimror Selimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trimror Selimi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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