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Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Trinidad ve Tobago'nun resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Trinidad ve Tobago hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago, Karayipler'de yer alan, Trinidad ve Tobago adlı iki farklı adadan oluşan ülke. Ülkenin para birimi Trinidad ve Tobago dolarıdır. Ülke; Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında adalar, Venezuela'nın kuzeydoğusunda yer alır.

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti?

“Port of Spain” şehri Trinidad ve Tobago'nun başkentidir.

Trinidad ve Tobago'nun Para Birimi Nedir?

“Trinidad ve Tobago Doları” Trinidad ve Tobago'nun para birimidir.

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Trinidad ve Tobago'nun telefon alan kodu : + 1868

Trinidad ve Tobago'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Trinidad ve Tobago

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Port of Spain

Trinidad ve Tobago'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Trinidad and Tobago

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Port of Spain

Trinidad ve Tobago'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

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