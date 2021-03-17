Trinidad ve Tobago'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır?

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Trinidad ve Tobago, Karayipler'de yer alan, Trinidad ve Tobago adlı iki farklı adadan oluşan ülke. Ülkenin para birimi Trinidad ve Tobago dolarıdır. Ülke; Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında adalar, Venezuela'nın kuzeydoğusunda yer alır. Trinidad ve Tobago'nun Başkenti? “Port of Spain” şehri Trinidad ve Tobago'nun başkentidir. Trinidad ve Tobago'nun Para Birimi Nedir? “Trinidad ve Tobago Doları” Trinidad ve Tobago'nun para birimidir. Trinidad ve Tobago'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Trinidad ve Tobago'nun telefon alan kodu : + 1868 Trinidad ve Tobago'nun Türkçe Ülke Telaffuzu Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago'nun Türkçe Başkent Telaffuzu Port of Spain Trinidad ve Tobago'nun İngilizce Ülke Telaffuzu Trinidad and Tobago Trinidad ve Tobago'nun İngilizce Başkent Telaffuzu Port of Spain Trinidad ve Tobago'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Trinidad ve Tobago'nun Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir