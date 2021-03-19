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Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Trinidad ve Tobago'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Trinidad ve Tobago'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Trinidad ve Tobago, Karayipler'de yer alan, Trinidad ve Tobago adlı iki farklı adadan oluşan ülke. Ülkenin para birimi Trinidad ve Tobago dolarıdır. Ülke; Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında adalar, Venezuela'nın kuzeydoğusunda yer alır.

Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Trinidad ve Tobago 1328019 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 154. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00017 olduğu görülmektedir.

Trinidad ve Tobago'nun Müslüman Nüfus sayısı 78000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Trinidad ve Tobago'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Trinidad ve Tobago'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Trinidad ve Tobago'nun yüz ölçümü 5143 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Trinidad ve Tobago'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 5128 km²

Trinidad ve Tobago'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Trinidad ve Tobago'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Trinidad ve Tobago'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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