Tristan Ciglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Ciglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Ciglar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Ciglar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Ciglar 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Ciglar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tristan Ciglar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tristan Ciglar'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tristan Ciglar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Ciglar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Ciglar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Ciglar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında NK Bravo U19

25 Ağu 2020 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

24 Temmuz 2021 yılında NK Dob

4 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

23 Ağu 2022 yılında NK Dob

Tristan Ciglar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Ciglar şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tristan Ciglar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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