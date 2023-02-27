Tristan Freyr İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Freyr İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Freyr İngolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Freyr İngolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Freyr İngolfsson 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Freyr İngolfsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAINT PAUL EDEH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Tristan Freyr İngolfsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Freyr İngolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Freyr İngolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Freyr İngolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Freyr İngolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Stjarnan

14 Mart 2019 yılında KFG Gardabaer

16 Ekim 2019 yılında Stjarnan

22 Ağustos 2020 yılında Keflavík

16 Ekim 2020 yılında Stjarnan

Tristan Freyr İngolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Freyr İngolfsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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