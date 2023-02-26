Tristan Hanslo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Hanslo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Hanslo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Hanslo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Hanslo 29 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Hanslo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tristan Hanslo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tristan Hanslo'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tristan Hanslo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Hanslo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tristan Hanslo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Hanslo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Stellenbosch FC

Tristan Hanslo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Hanslo şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.