Tristan Loiseaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Loiseaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Loiseaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Loiseaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Loiseaux 3 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Loiseaux Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unit Soccer yapmaktadır. Tristan Loiseaux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Tristan Loiseaux'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tristan Loiseaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Loiseaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tristan Loiseaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Loiseaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Loiseaux şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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