Tristan Muyumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Muyumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tristan Muyumba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tristan Muyumba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tristan Muyumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Muyumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Muyumba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Muyumba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Muyumba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Muyumba 7 Mart 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tristan Muyumba Nkita şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Muyumba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tristan Muyumba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tristan Muyumba'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tristan Muyumba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/T_Muyumba6

http://www.instagram.com/T_muyumba6/

Tristan Muyumbaboyu ve yaşı kaç

Tristan Muyumba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tristan Muyumba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Tristan Muyumba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Muyumba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Monaco B

1 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2018 yılında Monaco B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2020 yılında SC Toulon

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp B

1 Ocak 2021 yılında Guingamp

Tristan Muyumba kimdir

Tristan Muyumba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Muyumba şuan Guingamp takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Meudon (2004-2011), Montrouge FC (2011-2012), AS Monaco (2012-2016)

Tristan Muyumba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Tristan Muyumba nereli

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