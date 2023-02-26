Tristan Teevali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Teevali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Teevali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Teevali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Teevali 19 Mayıs 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Tristan Toomas Teeväli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Teevali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XI Sport Management yapmaktadır. Tristan Teevali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tristan Teevali'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Teevali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Teevali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Teevali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Teevali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalev U17

1 Temmuz 2018 yılında Kalev U21

1 Ocak 2020 yılında Kalev

22 Temmuz 2020 yılında FC Flora U21

25 Şubat 2022 yılında Kuressaare

22 Temmuz 2022 yılında Kalev

31 Aralık 2022 yılında Kuressaare

26 Ocak 2023 yılında Kalev

Tristan Teevali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Teevali şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tristan Teevali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MRJK (-2012), Kalev Tallinn (2013-2018)

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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