Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Zesiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Zesiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Zesiger 11 Nisan 2002 tarihinde Arlington, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tristan Blue Zesiger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Zesiger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tristan Zesiger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tristan Zesiger'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Zesiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tristan Zesiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Zesiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Zesiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U17

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2020 yılında Servette U21

25 Ağu 2021 yılında Stade-Lausanne

Tristan Zesiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Zesiger şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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