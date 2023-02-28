Triston Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Triston Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Triston Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Triston Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Triston Henry 8 Eylül 1993 tarihinde Scarborough, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Triston Javon Henry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Triston Henry Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Triston Henry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Triston Henry'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Triston Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Triston Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Triston Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Triston Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında Forge FC

Triston Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Triston Henry şuan Forge FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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