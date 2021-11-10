Triton ne demek, TDK'ya göre Triton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Triton ne demek? Triton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi triton kelimesi. Peki triton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre triton nedir, triton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRİTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Triton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Triton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre triton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Trityumun, bir protondan ve iki nötrondan oluşan atom çekirdeği

