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Trok ne demek, TDK'ya göre Trok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Trok kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Trok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Trok nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Trok kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Trok ne demek, TDK'ya göre Trok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trok ne demek? Trok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trok kelimesi. Peki trok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trok nedir, trok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Trok kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Trok kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

TROK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Trok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişim

TROK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu trok muamelesinde, kendi malı için daima üste para isterdi.

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