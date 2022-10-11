Troleyci-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Troleyci-Maden görev tanımı nedir, Troleyci-Maden ne iş yapar, Troleyci-Maden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Troleyci-Maden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Troleyci-Maden Tanımı;

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Troleyci-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Troleyci-Maden Maaşları

Troleyci-Maden maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Troleyci-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Troleyci-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.21

Meslek Adı :

Troleyci-Maden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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