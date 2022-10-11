Troleyci-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Troleyci-Maden Tanımı;
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Troleyci-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Troleyci-Maden Maaşları
Troleyci-Maden maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Troleyci-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Troleyci-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8343.21
Meslek Adı :
Troleyci-Maden
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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