Süper Lig'in 4. haftasında Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecanın bir an olsun eksilmediği mücadelede Trabzonspor'un futbolcusu Anders Trondsen talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Trondsen sakatlandı mı? | Anders Trondsen son durum ve ayrıntıları merak konusu oldu. İşte Anders Trondsen'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar...

TRONDSEN SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor'da sakatlık yaşandı. Anders Trondsen 54. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Denwil'e bıraktı.,

ANDERS TRONDSEN SON DURUM

Anders Trondsen'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak verilecektir....