Troya, 2018'de zirveye çıktı

ÇANAKKALE merkezine bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisindeki 5 bin yıllık Troya Ören Yeri, "2018 Troya Yılı" ile birlikte zirveye çıktı. "Troya" temalı etkinliklerin düzenlendiği 2018 yılında, 500 binden fazla ziyaretçi, Ören Yeri'ni gezdi. 2018'in Troya için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, eko turizmi geliştirmeyi hedefledikleri Kazdağları'nda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümü nedeniyle 2018 yılını "Troya Yılı" ilan etti. Çanakkale Valiliği öncülüğünde kentte "Troya" temalı birçok etkinlik gerçekleştirildi. Dünyanın gözü, yıl boyunca gündemde tutulan "Troya'ya çevrildi. 2018 yılında Troya, yılların özlemi olan müzesine de kavuştu. Ören Yeri sınırları içerisinde bulunduran Tevfikiye köyü, "Troya" temasıyla yenilendi. Son yıllarda ziyaretçi sayısında düşüş yaşayan Troya, geçen yıl gelen 500 binden fazla ziyaretçiyle yeniden zirveye çıktı.

'2018 Troya Yılı'nın meyvelerinin gelecek yıllarda daha fazla alınacağını belirten Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kazdağları'nın Çanakkale sınırları içerisinde kalan bölümlerinde, eko turizmi geliştirmek istediklerini söyledi. Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı ile birlikte Kazdağları'nda incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, karla kaplı zirveden Troya sevdalılarına selam göndererek, antik kent için yapılacakların henüz yeni başladığını belirtti.

Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar köyünden hareket ederek, Kobaklı, Uzunoluk, Beypınarı mevkilerini gezdi. Beyaz örtüyle kaplı Sazak Tepesi'nden Bayramiç ve Çan ilçelerinin yanı sıra Troya'yı kuşbakışı izledi. Teke Kaya seyir noktasından da Ayazma Vadisi ile Kazdağları'nın 1774 rakımlı zirvesini seyretti.

Kazdağları'nda eko turizmi geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda, önümüzdeki günlerde Çanakkaleli turizmciler ile bir araya gelinmesi planlanıyor.

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DHA