Troya Müzesine İspanya’dan sürpriz mektup

İspanya'nın Oviedon şehrinden Prudencio Antuna Suarez çifti, içinde 25 euro ve Truva atı önünde fotoğraflarının bulunduğu bir mektubu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e göndererek, kendisinden mini bir truva atı alıp kendilerine kargolatmalarını rica etti.

Önceki gün İspanya'nın Oviedon şehrinden Troya Müzesi'ne gelen mektup Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e heyecan yaşattı. Zarfı açtığında A4 kağıdı üzerine yapıştırılmış 25 euro ve Troya Ören Yeri'nde bulunan Truva atı önünde fotoğraf çektirmiş yaşlı bir çift gören Müdürü Rıdvan Gölcük, durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Sürpriz mektup hakkında görüşlerini ifade eden Gölcük, "Büyük bir merakla zarfı açtım ve ilk gördüğüm şey A4 kâğıdı üzerine yapıştırılmış 25 euro oldu. A4 kâğıdının bir yüzünde Troya Ören Yeri'nde atın önünde fotoğraf çektirmiş yaşlı bir çift gözüküyordu. Kâğıdın ters yüzünde, paranın yapışık olduğu bölümde ise kısa mektubu vardı. Bay ya da Bayan Prudencio Antuna Suarez, mağazamızdan yaklaşık 14 santimetre boyutlarında bir tahta Troya atı alıp kendisine kargolamamızı rica etmiş. Açıkçası mektup bana çok şaşırtıcı gelmişti. Oveido şehri Troya Müzesi'ne tam 5 bin kilometre mesafede ve zarfın içine koyduğu parayla tahta Troya atından istiyor. Binlerce kilometre mesafeden bu merak ve ilgileri beni çok sevindirdi. Kargoyu göndermeye karar verdim, 5 bin kilometre ötedeki bu sevgiye hak ettiği karşılığı göndermek istedim" dedi.

"Troya diplomasisi"

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bu durumu mensubu olduğu Yunus Emre Kültürel Diplomasi Akademisi'nden dostlarıyla paylaşmasının ardından aynı heyecanı onların da yaşadığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Ebru sanatının Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmesini ve her yıl Eylül ayının 2. cumartesi gününü Dünya Ebru Günü ilan edilmesini sağlayan değerli sanatçımız Atilla Can, "Oveido'ya gidecek kargo için bir eserimi vermek istiyorum" dedi. Bunun şaşkınlığını henüz üzerimden atamamışken Meral Evcin Özdemir Hanım da, "Rıdvan Hocam, ben de Troya kardeleni yaka çiçeği yapacağım. İspanya için lütfen kargoya dahil edelim" dedi. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşadım. Meral Hanım ipek koza işleme sanatının önde gelen isimlerinden ve sanatçılarından biridir. Onun can verdiği bir ipek kozayı yakamda taşımak benim için bir onur olmuştur her zaman. Whatsapp grubumuzda heyecanla bu yazışmaları yaparken Mehmet Akif Gülümser dostumuz, "Ne güzel bir iş çıktı ortaya. Buna Troya diplomasisi diyebiliriz" diyerek noktayı koydu" ifadelerini kullandı.

"Truva atı İspanya yolculuğuna hazırlanıyor"

Öte yandan İspanya vatandaşı Prudencio Antuna Suarez'in 25 eurosu müze tarafından kabul edilmedi. Kağıdın ters yüzüne yapışık halde gönderilen bu para Prudencio Antuna Suarez'e emek ve mutluluk ile hazırlanan kargo ile geri gönderilecek.

Heyecan ve mutluluk yüklü bu olayı dile getiren Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Yakında Truva atı İspanya'ya doğru yola çıkıyor. Fakat bu kez Truva atının içinde dostluk var, barış var, muhabbet var, yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven Yunus var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA