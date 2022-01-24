Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in birlikte rol aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 10. bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ’a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak?

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE