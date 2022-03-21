Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Diziyi izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 18. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi?

Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı? Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak?

Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE