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TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolü paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi iki hafta aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Alparslan’a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine haberimizden ulaşabilir...

TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle

TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yılbaşının ardından 2 hafta ekrana ara verdi. Diziseverler merakla yeni bölümü beklerken 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yeni bölümün yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde  TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Alparslan’a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan’ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.

Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan’ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan’ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı?

TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle

Alparslan’a değil Yınal’a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad’ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular’a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça’nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
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