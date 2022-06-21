Başrolleriyle yaz döneminde reytinglerinde üst sıralarda olması beklenen Balkan Ninnisi dizisi büyük bir merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan diziyi izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Balkan Ninnisi 1. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT1 BALKAN NİNNİSİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

TRT1 BALKAN NİNNİSİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE