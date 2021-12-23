Perşembe günlerine damga vuran Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kardeşi İlyas’ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita’nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay’a engel olmak için İskenderiye’ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas’ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç’u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?

Oruç’un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye’de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma’nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir? Akdeniz’in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli’ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis’in ışığında Kalimnos fethi için Midilli’de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem’i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı.

İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem’i nihayet ele geçirebilecek midir?Kardeşinin Şahbaz’ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel’in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz’ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE