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TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 22. bölümünde Gabriel’in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan’ın başına neler gelecektir? Son bölümü kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

ES Film imzalı, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Kurduğu planla Oruç’un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez’deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Dizinin heyecan dolu soi bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Levitha Adası’na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel’in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa’nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu’da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı.

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Gabriel’in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan’ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç’un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez’deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç’un kaybolması ardından ne yapacaktır? Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan’ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Kelemez’deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç’un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas’ı Oruç Reis’e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas’ı kendine nasıl çekecektir? Mesih Paşa’dan imtiyazla Kelemez’e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır’dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem’in tutumu ne olacaktır?

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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