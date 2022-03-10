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TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon’dan uzaklaştırılan Oruç Reis’in başına neler gelecektir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linkine yer verdik...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölümüyle 10 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon’a giren Hızır Reis’in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel’e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç’u vermediği gibi Modon’a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon’dan uzaklaştırılan Oruç Reis’in başına neler gelecektir?

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

İlyas’ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?
Kelemez’deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas’ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz’a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem’in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa’nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç’un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır? Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?

TRT 1  BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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