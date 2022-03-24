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TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gabriel ölecek midir? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi  Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.  Hızır, Baba Oruç ve Antuan’ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Dizinin 24. bölümünü  izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon’a giren Hızır Reis, Oruç’u öldürmeye hazırlanan Gabriel’i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir? Hızır, Baba Oruç ve Antuan’ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Oruç’un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud’dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası’nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa’yı kim, nasıl durduracaktır?

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem’e nasıl zarar verecektir? Hızır ve leventlerinin Modon’a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel’e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir?

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Mesih Paşa’nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır’dan büyük bir tokat yemişti. Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas’a şimdi ne olacaktır? Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır? Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa’ya ne yapacaktır?

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bölge Gündem Editör Ekibi
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