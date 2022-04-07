Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Cepler bir nebze rahatlayacak: Et ve Süt Kurumu market fiyatının altında ucuz et satmaya başladıATV Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeNihat Hatipoğlu 'büyü' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı! "Cinlerden istifade ederek..."TV8 Survivor All Star 71. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Mahkum 16. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeKanal D Camdaki Kız 38. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeKasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?Baydöner'in sahibi kim? Kimin? Levent Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?TikTok fenomeni Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 26. bölümünde Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel’in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz’ı Kelemez’de yakalayabilecekler midir? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik..

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Levitha Adası’nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel’in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç’u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç’tan Gabriel’i bağışlamasını istemişti. Gabriel’i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez’deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası’nın adını “Koç Baba” olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel’in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz’ı Kelemez’de yakalayabilecekler midir?

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Şahbaz’a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez’deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem’e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis’le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

TRT 1  BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT