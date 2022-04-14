TRT 1'in ilgiliyle izlenen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 27. bölümüyle ekrana gelen dizide Şahbaz’ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem’in intikamını alabilecek midir? Saldırıda Şahbaz’ın silahıyla nişan aldığı Oruç’un önüne atlayarak vurulan Isabel'e ne olacak? Heyecan dolu diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis’e bir dost kisvesiyle Şahbaz’ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez’de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz’ın silahıyla nişan aldığı Oruç’un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu.

Oruç’un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz’ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem’in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa’nın, Oruç, Hızır ve İlyas’a ödeteceği bedel ne olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE