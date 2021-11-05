Dizide bu hafta; Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra yaşadıkları tüm gerçekçiliğiyle izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı izle Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI İZLE KIBRIS ZAFERE DOĞRU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Dört taraftan kuşatılmış olan Erenköy, son kurşuna kadar mücadele yemini eder. Şimdi vakit ölüm vaktidir. Bütün mücahitler sevdikleriyle helalleşir ve direniş için silahlarına sarılır. Cephede erkekler, geride onların haberini bekleyen ve yaralılara bakan kadınlar kendilerini ve Kıbrıs Türkü’nü yaşatacak cevabın ancak ve ancak semalardan geleceğini bilmekte, gözleri gökyüzünde Türk uçaklarını beklemektedir.

Ankara ise büyük bir yol ayrımındadır. Ya adaya ilk kez müdahalede bulunacak karşısında Amerika, İngiltere, Rusya ve Yunanistan’la savaşın eşiğine gelecek ya da on binlerce Kıbrıs Türkü’nün ölümünü ve adadaki Türk varlığının sona erişini izleyecektir.

Mücahitler, Erenköy’de kanının son damlasına kadar direnirken Yüzbaşı Cengiz Topel, savaş jetinin başında kendisine verilecek emri beklemektedir. Erenköy’de bir milat yaşanır; Türkiye, Kıbrıs Türkü için ilk resmi müdahalede bulunur. Bedelleri büyük olacak bu müdahale tarihe Erenköy Destanı olarak geçecektir.

TRT 1 CANLI İZLE KIBRIS ZAFERE DOĞRU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 13. BÖLÜM CANLI İZLE

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE