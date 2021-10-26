Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde 44. bölüm heyecanı yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş haline giriyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ve internetten izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı izle Masumlar Apartmanı 44. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı 44. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI İZLE MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM CANLI İZLE

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir.

İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

TRT 1 CANLI İZLE MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM CANLI İZLE