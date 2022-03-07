Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 16. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gazne Sultanı Mevdud’un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE