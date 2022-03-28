Pazartesi günlerine damga vuran dizi Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Liparit’in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 19. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan’a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans’ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan’a hem Diyojen’e gelen “İntikam” yazılı not neyin habercisidir? Liparit’in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar?

Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey’in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul’un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan’ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan’ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver’in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek.

Karaca’nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca’nın yaptıklarını Çağrı Bey’e söyleyecek mi? Bizans’ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos’tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE