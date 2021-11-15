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TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Akça göründüğü gibi Bizans’tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu’yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünün ardından merak edilen 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizinin heyecan dolu 2. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk’ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey’e hançer indirirken yakalanan Akça’nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans’tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu’yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

Savaş sonrası İmparator’dan gelen sürpriz emir Bizans’ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu’ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas’ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.
Öte yandan Alparslan’ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan’ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman’ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan’daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans’ı alt ederken, herkes Yannis’in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM CANLI İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

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