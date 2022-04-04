Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. 20. bölümünde Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Tüm bunları merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 20. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan’a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça’nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça’nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos’a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas’ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos’un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos’un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas’tan hem de Kekavmenos’tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat’ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat’ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat’ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE