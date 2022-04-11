Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu bölümde Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm , tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça’nın aslında Selçuklu’ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos’un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos’un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça’dan kurtulacak mı?

Ferzat’ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas’ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen’in yeni hamleleri ne olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE