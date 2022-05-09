Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 24. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindedir.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan dizi, Sultan Alparslan'ın hayatına ışık tutuyor ve tarihi detayları seyirci ile buluşturuyor.

Tarih ve aksiyon dolu sahnelerle dikkati çeken dizinin yayınlanan son fragmanında; Alparslan'ın Bizans topraklarına saldırmak için hazırlık yaptığı görüldü.

Gözünü Konstantinopolis'e diken Alparslan için endişelenen Akça ise duygu dolu bir konuşma yaptı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE