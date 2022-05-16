Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm full, tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan’ın planının bir parçası mı?

Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE