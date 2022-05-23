Ekranların sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölümüyle 23 Mayıs Pazartesi akşamı TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm full, tek parça izle| Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yayınlanan fragmanda; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE