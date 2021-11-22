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TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilirsiniz...

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu  Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gideceği 3. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu’yu suçlar. Hasan’ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı görür. Alparslan’ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar.

Katliam haberi Rey ve Merv Obası’nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM CANLI İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 3.bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm YouTube izle

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