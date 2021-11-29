Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölümüyle izleyci karşısına geçiyor. Sultan Tuğrul’un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan’ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

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Yannis’i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan’ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul’a nasıl verecektir? Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar. Alparslan’ın Vaspurakan’da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir.

Bizans’ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis’in arma meselesi yüzünden daha da yükselir. Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul’un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan’ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE