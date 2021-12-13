TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına geçen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 6. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Akça ise, başındaki Karaca derdinden kurtulmak zorundadır. Alparslan’la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu atar.

Yınal’ın tahta çıkma yolunda Kündüri ile yaptığı plan, devlet içinde büyük karışıklıklara yol açarken; Kekavmenos ve Bozan arasındaki kirli ittifak ise, Selçuklu’yu büyük bir çıkmaza sokacaktır. Tüm bunlar yaşanırken; Kekavmenos’un, Akça ve Alpagut’u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak? Alparslan, Kekavmenos’tan almak istediği intikam uğruna dönülmez bir yola girecektir.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 6. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE