Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 7. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

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Alparslan’ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos’tan intikam almak ve Vaspurakan’ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer. Alparslan’ın seçtiği bu yol, Bizans’ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur.

Kekavmenos’un Alpagut’a Akça’yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos’un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar. Akça ve Alpagut’un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan’ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE