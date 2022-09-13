Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyici karşısına çıktı. Eskiye dair Süleyman’ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Balkan Ninnisi 11. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ertan ve Jovanka’nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman’ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman’ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir.

Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır. Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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