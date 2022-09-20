Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyici karşısına çıktı. Eski hatalarını Süleyman’ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman’ı ve Süleyman’ı köşeye sıkıştırmaktadır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Balkan Ninnisi 12. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Süleyman’ın büyük sırrını öğrenen Ertan, artık dayısına karşı tavır almıştır. Eski hatalarını Süleyman’ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman’ı ve Süleyman’ı köşeye sıkıştırmaktadır. Konakta olmaz denilen her şey yaşanmaya başlamıştır. Ertan abisi Zafer’i konağa getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman’a ve Süleyman’a baskı yapar.

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Çaresiz kalan Neriman’la Süleyman, Zafer’i konağa kabul ederler. Nina ve Süleyman aşkını öğrenen Ertan, aşkının peşinden gitmeye karar verir ve Jovanka’ya evlilik teklifi etme hazırlıkları yapar. Konaktaki Türk ailesindeki kargaşa sürerken, Makedon ailesinde de eski sırların ortaya çıkması Elena ve Jovanka’yı oldukça zor durumda bırakır. Jovanka aşkı ve geçmiş sırlar arasında sıkışıp kalır.

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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