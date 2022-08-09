Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyici karşısına çıktı. Dizi işinin olmamasına Ertan’ın sebep olması Süleyman’ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. Diziyi izlemek isteyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Balkan Ninnisi 7. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Jovanka ve Ertan’ın sırrının ortaya çıkması ile birlikte, konak savaş alanına döner. Dizi işinin olmaması herkesin umudunu kırar. Dizi işinin olmamasına Ertan’ın sebep olması Süleyman’ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. ‘Romeo ve Juliet’ oyununu çocuklara öğreten Jovanka ve Ertan hakkında yapılan yalan haber, yine büyük tartışmalara sebep olsa da, Arif tiyatro işini halledip Mert’i mutlu ettiği için çok memnundur.

Bu yalan haberi duyan Süleyman ise gerçek olduğuna inanıp, konaktakilerin başına bela olacak bir sürpriz misafirle birlikte geri döner. Dayısına kendisini affettirmek isteyen Ertan, çareyi radyoyu büyütmekte arar. Ertan dayısının itibarını yeniden kazanması için radyoda özel bir yayın yapar.

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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