Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyici karşısına çıktı. Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. Diziyi izlemek isteyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Balkan Ninnisi 8. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan’ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan’ı evlendireceğine inanan Süleyman’ın ise keyfi yerindedir. Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel’e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder.

Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel’i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler. Bu arada Ertan’ı evlendirmek için yapılan ‘tıraş gecesi’ hüsranla sonuçlanmış, Ertan’a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına karşılık bulamadığı için uzaklara gitmeye kalkmıştır...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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