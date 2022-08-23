Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyici karşısına çıktı. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen’i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Balkan Ninnisi 9. bölüm full, tek parça izle | Balkan Ninnisi son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen’i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman’ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur. Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan’ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana’ya gitmek için yola koyulur. Ertan’ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır. Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur...

TRT 1 CANLI YAYIN BALKAN NİNNİSİ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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