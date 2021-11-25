Osmanlı Devleti’nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis’i hangi tehlikeler bekliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Geçtiğimiz bölümde Unita’nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç’u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel’de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?

Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo’ya Despina’yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter’in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı’nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası’nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego’nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko’nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko’yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris’e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris’ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris’ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE